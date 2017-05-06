Гиггзу после ухода из «Манчестер Юнайтед» потребовался психиатр

Бывший игрок и тренер « Манчестер Юнайтед Райан Гиггз после ухода из команды в июле 2016 года был вынужден обратиться к психиатру. Об этом сообщает The Daily Mail.

Спортсмен рассказал, что решил прибегнуть к помощи специалиста, так как у него началась депрессия.

«Большая часть моей жизни была связана с МЮ. Когда этот период закончился, я оказался не готов к переменам. Своим примером я хочу показать, что футболистам важно откровенно рассказывать о своих проблемах», — рассказал Гиггз.

Он также отметил, что на эмоциональное состояние повлиял развод с женой.

Гиггз завершил карьеру в 2014 году, после чего вошел в тренерский штаб МЮ. Специалист покинул команду после того, как свой пост занял главный тренер Жозе Моуринью.

Гиггз играл за манкунианцев на протяжении всей профессиональной карьеры с 1987 года. Он провел за клуб 672 матча, в которых отметился 114 голами.