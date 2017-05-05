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Тренер сборной Швеции по хоккею считает, что россиянин Андронов забил гол после паса рукой
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Грёнборг выразил недовольство работой судей в стартовом матче чемпионата мира с командой России.
«Гол Андронова, который сделал счёт 1:1, нельзя было засчитывать. Несколькими эпизодами ранее у соперника был откровенный пас рукой. Это же не гандбол, где такое разрешено! Я даже специально посмотрел этот момент на повторе», — приводит слова тренера Expressen.
Сборная России победила команду Швеции по буллитам в стартовом матче на чемпионате мира по хоккею в Кёльне и Париже.
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