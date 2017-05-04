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Пошутившего про ребенка Ульямс теннисиста не пустили на Уимблдон
Руководство турнира Уимблдон отказалось приглашать экс-теннисиста из Румынии Илию Настасе. Причиной такого решения стали слова бывшей первой ракетки мира о будущем ребенке американской теннисистки Серены Уильямс. Об этом сообщает ProSport.
«Они так поступили из-за моих слов о ребенке Серены Уильямс. Если бы я что-то глупое совершил, я бы понял их решение, а так я его не понимаю. В 1973 году, когда все остальные бойкотировали Уимблдон, я приехал и сыграл, но это уже ничего не стоит? Если они решили проявить узколобие, то я не могу ничего поделать», — заявил Настасе.
В апреле незадолго до матча между командами Румынии и Великобритании в Кубке Федерации Настасе в шутку предположил, что кожа ребенка Уильямс будет цвета «молочного шоколада». Отцом ребенка станет бизнесмен армянского происхождения Алексис Оганян. 28 апреля бывший спортсмен извинился за свои слова. Илие Настасе стал первым, кто получил титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года). Этот титул теннисист сохранял в течение 40 недель.
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