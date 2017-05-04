Пошутившего про ребенка Ульямс теннисиста не пустили на Уимблдон

Руководство турнира Уимблдон отказалось приглашать экс-теннисиста из Румынии Илию Настасе. Причиной такого решения стали слова бывшей первой ракетки мира о будущем ребенке американской теннисистки Серены Уильямс . Об этом сообщает ProSport

«Они так поступили из-за моих слов о ребенке Серены Уильямс. Если бы я что-то глупое совершил, я бы понял их решение, а так я его не понимаю. В 1973 году, когда все остальные бойкотировали Уимблдон, я приехал и сыграл, но это уже ничего не стоит? Если они решили проявить узколобие, то я не могу ничего поделать», — заявил Настасе.