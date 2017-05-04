Шарапова проиграла олимпийской чемпионке Пуиг на выставочном турнире

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом круге выставочного турнира Tie Break Tens, который проходит в Мадриде перед турниром Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова в четвертьфинале проиграла олимпийской чемпионке Рио-де-Жанейро пуэрториканке Монике Пуиг - 6:10. Встречи турнира проходят до 10 очков, в случае равенства - до разницы в два мяча.

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте. Тот турнир стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы соревнований в Германии предоставили теннисистке специальное приглашение (wild card).

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала в 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).

После турнира в Мадриде (5-14 мая) Шарапова примет участие в турнире в Риме (14-21 мая), победителем которого становилась трижды (2011, 2012, 2015).