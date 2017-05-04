В грозненском «Тереке» анонсировали переименование клуба

Грозненский футбольный клуб «Терек» может сменить название на «Ахмат». С таким заявлением выступил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров. Его слова приводит ТАСС

«В ближайшее время узнаете. Будет совет директоров клуба. Обращение болельщиков (о переименовании клуба в «Ахмат», — прим. Рамблер) у нас есть», — заявил Айдамиров.

Информация о возможном переименовании футбольного клуба впервые появилась в феврале 2017 года. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, с данной инициативой выступили фанаты команды. Политик отметил, что первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров сыграл большую роль в возрождении футбольного клуба. Свое нынешнее название «Терек» получил в 1958 году. До этого команда называлась «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958). Грозненский клуб после 26 туров российского чемпионата занимает шестое место с 39 очками. Следующий матч «Терек» проведет 7 мая против петербургского «Зенита» в гостях.