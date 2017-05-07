Тренер сборной Италии по хоккею упрекнул российских хоккеистов в неуважении к сопернику

Главный тренер национальной команды Италии по хоккею Штефан Майр прокомментировал итог второго матча группового турнира чемпионата мира 2017 года со сборной России.

«Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более, что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. Провели неплохой первый период, в нем ребята хорошо поработали, сказалось слишком много удалений, за которые нас наказали», — приводит слова Майра ТАСС

Также наставник итальянской команды выразил мнение, что спортсмены сборной России по хоккею чрезмерно праздновали свои голы, чем выражали неуважение к сопернику.

«У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы — вы ведь должны уважать соперника, тем более что мои ребята старались», — добавил Майр.

Сборная России по хоккею победила команду Италии на чемпионате мира 2017 года, забросив 10 шайб.

В третьем матче группового турнира чемпионата мира по хоккею 2017 года Сборная России сыграет с командой Германии 8 мая в 17:15 мск.