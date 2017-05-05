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Россияне завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по вольной борьбе

Россияне завоевали серебро и бронзу на ЧЕ по вольной борьбе
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В третий соревновательный день чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Сербии, российские спортсмены завоевали две награды — серебро и бронзу.
Ахмед Чакаев стал серебряным призёром соревнований в весовой категории до 61 кг, уступив в финальном поединке представителю Грузии Владимиру Хинчегашвили.
Бронзу в копилку сборной России принёс Ахмед Гаджимагомедов, который в борьбе за награду победил француза Зелимхана Хаджиева.
В второй соревновательный день чемпионата Европы россияне завоевали две золотые и две серебряные награды.
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Спорт
Ахмед Чакаев Ахмед Гаджимагомедов Владимир Хинчегашвили
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