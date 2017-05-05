Россияне завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по вольной борьбе

В третий соревновательный день чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Сербии, российские спортсмены завоевали две награды — серебро и бронзу.

Ахмед Чакаев стал серебряным призёром соревнований в весовой категории до 61 кг, уступив в финальном поединке представителю Грузии Владимиру Хинчегашвили

Бронзу в копилку сборной России принёс Ахмед Гаджимагомедов , который в борьбе за награду победил француза Зелимхана Хаджиева.

В второй соревновательный день чемпионата Европы россияне завоевали две золотые и две серебряные награды.