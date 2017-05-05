ЧМ по хоккею начался со скандала с обыском белорусских хоккеистов

Во Франции полиция обыскала игроков сборной Белоруссии по хоккею, прибывших в Париж на Чемпионат мира. Об этом сообщает белорусский портал «Прессбол».

По данным издания, обыск провели 3 мая на железнодорожном вокзале французской столицы. Выйдя из поезда, представители белорусской команды оказались в полицейском оцеплении, личные вещи игроков и тренеров (Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта Олега Антоненко ) тщательно досматривали в течение 20 минут.

«Как показалось, с особой тщательностью досматривали багаж возрастных тренеров. Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу», - заявил источник «Прессбола».

Из-за этого посла Франции в Белоруссии Дидье Канеса вызвали в белорусский МИД , сообщается в твиттере внешнеполитического ведомства.

Затем, по данным «Прессбола» , президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель принес сборной Белоруссии извинения за обыск. Фазель посетил тренировку команды в Париже и выразил сожаления в связи со случившимся. Он отметил, что разбирательство со стороны IIHF уже ведется.

Также Федерация хоккея Белоруссии получила официальное письмо с извинениями от организационного комитета турнира во Франции за подписью Люка Тардифа

В комментарии ТАСС Фазель заявил, что обыски могли быть связаны как с обеспечением безопасности, так и с «антидопинговыми делами», но французская полиция пока не объяснила IIHF свои действия.

«Конечно, это не выход, когда такое устраивается прямо на станции при людях. Мы пытаемся найти причину, почему это произошло, и надеемся, что такое больше не случится», - подчеркнул президент организации.

По мнению главы Федерации хоккея Белоруссии Игоря Рачковского, команду подозревали в хранении запрещенных препаратов, отмечает «Прессбол» . «Какая здесь может быть реакция, кроме возмущения? Могу только представить, что было бы, встреть мы так хотя бы одну команду из числа гостей чемпионата мира в Минске. Наверное, объявили бы турниру бойкот», - сказал он.

Рачковский отметил, что «все это очень смахивает на продолжение истории с гребцами». Перед Олимпиадой в Рио полиция Франции провела обыск в сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ, когда спортсмены были на сборах в Ажене. По словам очевидцем, процедура проходила в жесткой форме. Поводом для обысков стал мельдониевый скандал. Незадолго до этого несколько белорусских гребцов сдали положительные допинг-пробы на этот препарат.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная Белоруссии в пятницу, 5 мая, сыграет против команды Финляндии.