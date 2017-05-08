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Сборная России по хоккею победила команду Германии на ЧМ-2017
Сборная России по хоккею обыграла хозяев турнира, команду Германии в третьем матче группового турнира чемпионата мира 2017 года со счётом 6:3.
В составе российской сборной дублями отметились Вадим Шипачёв и Никита Кучеров. Ещё по голу на свой счёт записали Сергей Плотников и Никита Гусев.
У хозяев турнира отличились Брукс Мацек, Филип Гогулла и Фредерик Тиффелс.
В ходе матча до конца игры был удалён нападающий немецкой сборной Патрик Хаггер, грубо сыгравший против капитана российской команды Сергея Мозякина. У российского форварда есть подозрения на сотрясение мозга.
Сборная России занимает первое место в группе А на чемпионате мира по хоккею, имея в своём активе 8 очков после трёх проведённых игр.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Дании 11 мая в 17:15 мск.
Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею обыграл команду Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккею в Кёльне и Париже.
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