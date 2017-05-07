Австралийский теннисист боится высказываться о Шараповой из-за армии её болельщиков

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис заявил, что опасается высказывать своё мнение относительно предоставления россиянке Марии Шараповой уайлд-кард на турниры Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за ответной реакции со стороны болельщиков спортсменки.

«В настоящее время не так легко высказываться относительно факта предоставления уайлд-кард Шараповой на турниры WTA. Стоит написать что-то об этом в Twitter, как на тебя обрушится критика и оскорбления со стороны болельщиков россиянки. Однажды я позволил себе поздравить Григори Димитрова (бывший молодой человек Шараповой) с началом романа с певицей Николь Шерзингер , после чего мне пришлось иметь дело с фанатами Марии», — цитирует Коккинакиса Sport 360.

Также австралиец считает, что спортсмен, уличённый в употреблении запрещённых препаратов, не должен получать приглашения на крупные теннисные турниры.

«Я считаю, что если ты был уличён в употреблении допинга, то ты можешь вернуться в спорт, но не получать уайлд-кард. Но я понимаю позицию организаторов « Ролан Гаррос ». Шарапова многого добилась в спорте и очень популярна, что и является причиной их желания видеть её на турнире», — добавил Коккинакис.

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова, вернувшаяся в теннис после 15-месячной дисквалификации, в полуфинале турнира в Штутгарте уступила французской теннисистке Кристине Младенович.