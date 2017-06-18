Уорд досрочно победил Ковалёва в скандальном бою

Ковалёв уверенно смотрелся по ходу боя, однако в восьмом раунде после пропущенного удара ниже пояса россиянин начал пятиться, пропустив серию ударов, после чего рефери вмешался в ход боя, остановив поединок присудив победу американцу техническим нокаутом.

На повторе было отчётливо видно, что Уорд нанёс целую серию ударов ниже пояса. При этом Ковалёв не был потрясён и находился в сознании и готовности продолжить бой. Зал освистал судейское решение.

На кону боя, который носил статус матча-реванша стояли чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе.