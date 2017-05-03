Тренер «Анжи» пригрозил оторвать голову ударившему соперника игроку «Локомотива»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян прокомментировал массовую драку, произошедшую в концовке финального матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я еще в прошлом году говорил, что такие выходки непозволительны. Ты приехал в чужую страну. Ты здесь, блин, кумир, игрок высокого уровня. Веди себя достойно! А Ари… Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал», — заявил Григорян.

Специалист отметил, что на футбольном поле нужно биться до конца, но в рамках установленных правил. «Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос. Для меня это абсолютно возмутительный факт. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала», — добавил Григорян.

2 мая в концовке финального матча Кубка России между игроками «Локомотива» и «Урала» произошла потасовка. Одним из ее зачинщиков стал нападающий железнодорожников Ари. Он нанес несколько ударов кулаками по голове футболисту екатеринбуржцев. В результате по два игрока из каждой команды, включая Ари, получили красные карточки. «Локомотив» одержал победу со счетом 2:0 и в седьмой раз завоевал Кубок России.