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«Локомотив» выиграл у «Урала» и стал обладателем Кубка России
«Локомотив» выиграл у «Урала» в финальном матче Кубка России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».
На 76-й минуте Игорь Денисов сыграл на подборе после того, как игроки «Урала» заблокировали два удара «Локомотива», и с радиуса штрафной вколотил мяч в ворота с рикошетом от ноги защитника. В концовке Мануэл Фернандеш поборолся на фланге и сделал скидку в штрафную, Алексей Миранчук качнул защитника и отправил мяч в дальнюю девятку.
На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогом которой судья Алексей Николаев удалил четырех игроков.
В самом конце финала Кубка России случилась массовая драка между футболистами https://t.co/g3yQZhKzhj pic.twitter.com/GGwvQE2a03— RT на русском (@RT_russian) 2 мая 2017 г.
«Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз и повторил рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза. «Урал» в Кубке России не побеждал.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official#НашФутбол #КубокРоссии. Финал 🏆 #УралЛоко 0:1 76' Игорь Денисов pic.twitter.com/us3vWCZH4N— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official#НашФутбол #КубокРоссии. Финал 🏆 #УралЛоко 0:2 90' Алексей Миранчук pic.twitter.com/WG0Je3IuwR— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 мая 2017 г.
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