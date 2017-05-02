«Локомотив» выиграл у «Урала» и стал обладателем Кубка России

«Локомотив» выиграл у «Урала» в финальном матче Кубка России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

На 76-й минуте Игорь Денисов сыграл на подборе после того, как игроки «Урала» заблокировали два удара «Локомотива», и с радиуса штрафной вколотил мяч в ворота с рикошетом от ноги защитника. В концовке Мануэл Фернандеш поборолся на фланге и сделал скидку в штрафную, Алексей Миранчук качнул защитника и отправил мяч в дальнюю девятку.

На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогом которой судья Алексей Николаев удалил четырех игроков.

В самом конце финала Кубка России случилась массовая драка между футболистами https://t.co/g3yQZhKzhj pic.twitter.com/GGwvQE2a03 — RT на русском (@RT_russian) 2 мая 2017 г.

«Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз и повторил рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» «Зенит» , побеждавшие в этом турнире по три раза. «Урал» в Кубке России не побеждал.

Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.