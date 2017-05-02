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«Локомотив» выиграл у «Урала» и стал обладателем Кубка России

Финал Кубка России закончился дракой
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«Локомотив» выиграл у «Урала» в финальном матче Кубка России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».
На 76-й минуте Игорь Денисов сыграл на подборе после того, как игроки «Урала» заблокировали два удара «Локомотива», и с радиуса штрафной вколотил мяч в ворота с рикошетом от ноги защитника. В концовке Мануэл Фернандеш поборолся на фланге и сделал скидку в штрафную, Алексей Миранчук качнул защитника и отправил мяч в дальнюю девятку.
На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогом которой судья Алексей Николаев удалил четырех игроков.
«Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз и повторил рекорд ЦСКА. Следом идут «Спартак» и «Зенит», побеждавшие в этом турнире по три раза. «Урал» в Кубке России не побеждал.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.
Спорт
Зенит Спартак
Мануэл Фернандеш Алексей Миранчук Игорь Денисов Алексей Николаев
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