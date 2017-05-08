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Иранского двойника Месси задержали за нарушение общественного порядка
Двойник знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси задержан в Иране за нарушение общественного порядка. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает The Telegraph.
Мужчина по имени Реза Парастеш (Reza Parastesh) в выходные находился в городе Хамадан. Число людей, желавших с ним сфотографироваться, было настолько велико, что полиции пришлось задержать двойника известного спортсмена и арестовать его машину, чтобы восстановить спокойствие на улице.
The Iranian Messi lookalike Reza Parastesh. pic.twitter.com/GDQ5A5ul9c— Craig Rigby (@CraigCWR) 8 мая 2017 г.
Парастешу 25 лет, он студент. Мужчина получил известность в качестве «Иранского Месси» несколько месяцев назад, после того, как прислал на один из спортивных сайтов свое фото в футболке «Барселоны». Его начали приглашать на интервью и предложили несколько модельных контрактов. Известны случаи, когда СМИ иллюстрировали фотографиями иранца статьи про настоящего Месси.
This man looks familiar, doesn't he?— TheField (@thefield_in) 8 мая 2017 г.
It's Lionel Messi's doppleganger: Iranian student Reza Parastesh pic.twitter.com/3nV7aAoYeA
29-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и провел в составе команды 377 матчей, в которых забил 343 гола. В мае 2017 года появилась информация о том, что игрок не будет продлевать контракт после окончания нынешнего в 2018 году, однако руководство клуба пообещало сделать все возможное, чтоб его переубедить. Также спортсмен играет за аргентинскую сборную (117 матчей, 58 забитых мячей). Футболист четырежды получал премию «Золотой мяч».
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