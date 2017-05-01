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СМИ: ЦСКА потратил около 2 млрд рублей на подписание новых хоккеистов
Хоккейный клуб ЦСКА в первый день трансферного окна потратил около 2 млрд рублей на подписание контрактов с новыми игрокам.
Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
ЦСКА заключил трёхлетние контракты с четырьмя нападающими — Антоном Бурдасовым, Максимом Шалуновым, Сергеем Шумаковым и Константином Окуловым.
Бурдасов был обменян из «Авангарда» на форвардов Семена Кошелева и Дмитрия Кугрышева, остальные трое — на денежную компенсацию в размере 425 млн рублей.
Также в стан красно-синих перешли защитник «Локомотива» Михаил Пашнин и нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов.
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