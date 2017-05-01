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Фанаты «Анжи» устроили массовое побоище в Краснодаре
Фото: кадр видео
Фанаты «Анжи» устроили массовую драку перед матчем их команды с местным клубом в Краснодаре. Очевидцы опубликовали видеоролик в Сети. Инцидент произошел перед матчем у входа на стадион. Как рассказали в полиции, задержаны все зачинщики побоища с обеих сторон. Судя по видео, фанаты заранее договорились о встрече. Матч в итоге закончился ничьей.
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