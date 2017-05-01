Далее:
Главное сейчас
ТК «Звезда»

Фанаты «Анжи» устроили массовое побоище в Краснодаре

Фанаты «Анжи» и «Краснодара» устроили массовую драку
Фото:
Фанаты «Анжи» устроили массовую драку перед матчем их команды с местным клубом в Краснодаре. Очевидцы опубликовали видеоролик в Сети. Инцидент произошел перед матчем у входа на стадион. Как рассказали в полиции, задержаны все зачинщики побоища с обеих сторон. Судя по видео, фанаты заранее договорились о встрече. Матч в итоге закончился ничьей.
Происшествия Спорт
Оставить комментарий

ТК «Звезда»: последние новости