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Экс-чемпион мира по версии IBF: Кличко пора уходить из бокса
Экс-чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Роман Кармазин поделился впечатлениями от состоявшегося 29 апреля на "Уэмбли" титульном бое между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.
"Я не ожидал увидеть такой бой, и мы давно такого не наблюдали. Я рад, что Кличко смог показать, что может по-настоящему драться, а не танцевать и обниматься. Володе надо уходить из бокса, это время пришло. Джошуа - молодец. Теперь в супертяжелом весе все будет по-другому", - передает слова бывшего боксера "Р-Спорт".
Энтони Джошуа одержал победу над Владимиром Кличко техническим нокаутом. Бой завершился в 11-м раунде. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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