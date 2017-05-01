Экс-чемпион мира по версии IBF: Кличко пора уходить из бокса

"Я не ожидал увидеть такой бой, и мы давно такого не наблюдали. Я рад, что Кличко смог показать, что может по-настоящему драться, а не танцевать и обниматься. Володе надо уходить из бокса, это время пришло. Джошуа - молодец. Теперь в супертяжелом весе все будет по-другому", - передает слова бывшего боксера "Р-Спорт".

Энтони Джошуа одержал победу над Владимиром Кличко техническим нокаутом. Бой завершился в 11-м раунде. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.