Боец ММА за десять секунд победил мастера тайцзи

В прошедшем в Китае показательном поединке боец смешанных единоборств за считанные секунды победил мастера традиционного китайского боевого искусства "тайцзицюань".

Схватка между бойцом ММА Сюй Сяодуном и мастером тайцзи Вэй Лэем состоялась 27 апреля в городе Чэнду в провинции Сычуань на западе страны.

Бою предшествовала дискуссия между обоими соперниками в Интернете о достоинствах и недостатках соответствующих видов борьбы, в ходе которой Сюй якобы обрушился на тайцзи с оскорблениями, сообщает South China Morning Post.

Поединок, запись которого была опубликована в Сети, начался с того, что Сюй Сяодун принял боксерскую стойку, а его оппонент – стойку журавля. Затем боец ММА практически сразу же перешел в атаку и повалил соперника на пол, после чего бой был прекращен.

"Все мастера боевых искусств Китая смотрели на это… Я сделаю что должен. Теперь всем надо как следует обдумать увиденное", — написал после боя Сюй в своем микроблоге.

"Я проиграл. Все, кто хотел получить удовольствие от боя, видели это. Я проиграл, но это не проблема. Я принимаю этот результат", — отреагировал на поражение Вэй Лэй.

Многие комментаторы в Интернете по итогам поединка стали выражать сомнение в эффективности китайских боевых искусств, называя Вэй Лэя мошенником. Другие, впрочем, отмечают, что поражение одного человека не означает поражения всего вида тайцзи. Это направление, зародившееся в Китае сотни лет назад, отличается разнообразием стилей и направлено прежде всего на укрепление тела путем физических упражнений.