Джошуа заявил о готовности провести реванш с Кличко

Боксер Энтони Джошуа заявил о готовности провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко в любом месте. Слова британца приводит The Sun.

«Я без проблем проведу реванш против Кличко. Думаю, он и сам этого хочет. Поэтому давайте это сделаем. Я готов приехать куда угодно, на повторный бой. Ничто не будет на меня оказывать давления, мне просто нравится боксировать», — сказал Джошуа.

По словам промоутера британца Эдди Хирна, поединок может пройти в Уэльсе или Германии не раньше октября 2017 года.

Бой между Кличко и Джошуа прошел в ночь на воскресенье на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний спортсмен завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). После поединка оба бойца допустили возможность реванша.