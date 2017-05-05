Чемпионат мира по хоккею стартует в Германии и Франции

Чемпионат мира по хоккею стартует в пятницу в Германии и Франции, турнир примут Париж и Кельн.

Впервые в истории мировых хоккейных первенств две страны совместно примут турнир. Причем у немцев довольно большой опыт его проведения - они принимали чемпионат восемь раз, из которых семь - в качестве полноценного хозяина. В предыдущий раз турнир в Германии был в 2010 году, когда матчи проходили в Кельне, Маннгейме и Гельзенкирхене.

Франция принимала соревнования всего четыре раза, в том числе и второй по счету турнир в 1930 году. Официально считается, что последний чемпионат мира в этой стране проходил в Гренобле в 1968 году, тогда он состоялся в рамках мужского олимпийского турнира.

Турнир в память о Мюллере

Нынешний чемпионат мира пройдет на двух аренах, которые хоть были построены уже давно, но их нельзя назвать несовременными. Кельнская "Ланксесс-Арена", которая способна принимать разного рода массовые мероприятия, была открыта в 1998 году и вмещает на хоккейных матчах 18,5 тысяч человек. Дворец является самой вместительной хоккейной ареной в мире за пределами Северной Америки.

Парижская "АккорХотелс-Арена", больше известная как Дворец спорта "Берси", была построена в 1984 году и реконструирована в 2015-м. Арена впервые примет крупные хоккейные соревнования, ранее там проходили, к примеру, финал Кубка Дэвиса по теннису, два "Финала четырех" клубного чемпионата Европы по баскетболу и "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, соревнования по картингу. На хоккейные мероприятия дворец способен вместить 14,5 тысяч человек.

Примечательным является логотип турнира. На нем изображен силуэт немецкого вратаря Роберта Мюллера, который в 28 лет умер в мае 2009 года от опухоли мозга. В связи с этим Немецкая хоккейная лига навсегда закрепила за ним 80-й номер, под которым выступал Мюллер.

В Кельне и Париже пройдут матчи предварительного этапа обоих групп, а также по две игры 1/4 финала. После чего основные события развернутся в Кельне, где будут сыграны полуфиналы, матч за третье место и финал. Сборная России выступит в группе А с хозяевами соревнований, а также командами Швеции, Италии, Дании, Словакии, Латвии и США.

Уже известно, что практически не осталось билетов на первый матч россиян 5 мая со шведами, все билеты проданы на игру 8 мая Германия - Россия. Порядка 1 тысячи билетов осталось на заключительный матч сборной России с американцами. Такой спрос связан с большой отечественной диаспорой в Германии.

Для отечественных команд Германию стоит назвать удачным местом в плане выступлений на чемпионатах мира. Сборная СССР выигрывала турниры, проходившие тогда в ФРГ (1975, 1983), а российская команда свое первое золото выиграла в Мюнхене в 1993 году. В 2010 году россияне дошли до финала, который тогда также проходил в Кельне.

В ожидании десанта из "Вашингтона"

Россияне заявили на турнир 22 игрока, о чем в среду еще анонсировал тренер Харийс Витолиньш - три вратаря, семь защитников и 12 нападающих. В Кельн приехало 28 игроков, из которых трое не могли тренироваться согласно регламенту Международной федерации хоккея - на льду во время занятия может быть, максимум, лишь 25 хоккеистов.

Три вакантных места руководство сборной оставило для десанта из НХЛ, рассчитывая, что кто-то освободится по итогам завершения поединка в паре второго раунда Кубка Стэнли "Вашингтон" - "Питтсбург", где играют несколько россиян, включая и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина . Проигрывает "Нэшвиллу" и "Сент-Луис", где выступает один из лучших отечественных бомбардиров Владимир Тарасенко

Мозякин вспомнит серебряный Кельн

Средний возраст нынешней сборной России равен 25 годам. В атаке надежды возложены на лучшего снайпера клуба НХЛ "Тампа-Бэй" и третьего снайпера регулярного чемпионата этого сезона Никиту Кучерова , который впервые должен сыграть на мировом первенстве - за национальную команду до этого он играл лишь на прошлогоднем Кубке мира, как и его партнер по "Тампе" Владислав Наместников . Вместе с ними в одном звене наигрывается форвард СКА Никита Гусев , начинавший свой путь в хоккее вместе с Кучеровым в одной хоккейной школе.

Ставка делается и на еще одно звено, в котором действует связка в лице Вадима Шипачева Евгения Дадонова - оба стали обладателями Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги в минувшем сезоне. Вместе с ними играет и форвард клуба НХЛ "Чикаго" Артемий Панарин , который до отъезда в НХЛ выступал с Шипачевым и Дадоновым в СКА.

Взял в национальную команду главный тренер Олег Знарок и защитника Ивана Проворова , которому только в этом году исполнилось 20 лет, однако он уже стал основным защитником "Филадельфии" и также дебютирует на чемпионате мира. Первым номером среди вратарей будет голкипер "Тампы" Андрей Василевский

Ожидалось, что на чемпионате мира выступят Илья Ковальчук Павел Дацюк . Однако обоих питерских армейцев преследовали травмы. Дацюк пропустил два последних раунда Кубка Гагарина - полуфинал и финал, а Ковальчук с повреждением отыграл плей-офф и улетел в Германию на операцию.

Ветераном команды можно назвать только ее капитана Сергея Мозякина , для которого этот сезон по праву является запоминающимся. Форвард магнитогорского "Металлурга" по ходу сезона установил ряд рекордов результативности, став лучшим отечественным снайпером и набрав первым в отечественном хоккее 1000 очков. Мозякин не смог стать трехкратным обладателем Кубка Гагарина в этом году, но имеет шанс выиграть третье золото чемпионатов мира в карьере. В 2010 году Мозякин стал серебряным призером, он - единственный из нынешнего состава, выступавший на том турнире.

Действующий чемпион мира команда Канады свой титул начнет защищать в Париже, где сыграет в группе В с хозяевами, а также соперниками из Чехии, Словении, Белоруссии, Швейцарии, Норвегии и Финляндии. Возглавляет канадцев главный тренер клуба "Тампа-Бэй" Джон Купер . В каждой линии у "кленовых листьев" есть те, кто выигрывал мировое первенство в прошлом году в Москве.

Французские обыски

Турнир в Париже и Германии еще не начался, а уже не обошлось без скандала. Белорусскую команду, которая приехала в Париж из Бордо, где играли матч Евровызова, подвергла досмотру местная полиция. МИД Белоруссии вызвал французского посла, чтобы получить объяснения, а потом выразил протест. Что касается хоккейных властей, то перед Федерацией хоккея Белоруссии извинился оргкомитет французской части чемпионата мира, а президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил тренировку белорусской команды и также принес свои извинения.

"Вы знаете, что это может быть связано как с безопасностью, так и с антидопинговыми делами. Мы пытаемся получить ответ от французской стороны, - сказал Фазель ТАСС . - Конечно, это не выход, когда такое устраивается прямо на станции при людях. Мы пытаемся найти причину, почему так произошло, надеемся, что такое больше не случится".

Завершится 81-й чемпионат мира по хоккею 21 мая.