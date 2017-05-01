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Аргументы и Факты

«Зенит» поднялся на второе место в РФПЛ после победы над «Томью»

«Зенит» поднялся на второе место в РФПЛ
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Петербургский «Зенит» одержал победу над «Томью» в матче 26-го тура чемпионата России, что позволило клубу подняться на вторую строчку в турнирной таблице.
Проходившая в Томске встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На поле отличились Олег Шатов на 35-й минуте и Мигель Данни - на 83-й.
Таким образом, «Зенит» набрал 52 очка и обошел ПФК ЦСКА, который имеет 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу московский «Спартак» с 60 очками.
Накануне «красно-белые» одержали победу над ЦСКА в домашнем матче, что упрочило позиции клуба в премьер-лиге. До завершения чемпионата остаются четыре тура.
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Спорт
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Мигель Данни Олег Шатов
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