«Зенит» поднялся на второе место в РФПЛ после победы над «Томью»

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Томью» в матче 26-го тура чемпионата России, что позволило клубу подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

Проходившая в Томске встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На поле отличились Олег Шатов на 35-й минуте и Мигель Данни - на 83-й.

Таким образом, «Зенит» набрал 52 очка и обошел ПФК ЦСКА , который имеет 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу московский «Спартак» с 60 очками.

Накануне «красно-белые» одержали победу над ЦСКА в домашнем матче, что упрочило позиции клуба в премьер-лиге. До завершения чемпионата остаются четыре тура.