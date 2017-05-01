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Девушка Марадоны забила первый гол в своей карьере футболистки рукой
Девушка легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны Росио Олива, выступающая во второй лиге чемпионата страны среди женщин за команду "Экскурсионистас", забила первый гол в своей карьере рукой. Об этом сообщает портал Goal.
"Экскурсионистас" одержал крупную победу над "Камионеросом" со счетом 3:0. Олива стала автором первого гола. После встречи главный тренер проигравших Федерико Мальдонадо заявил, что все видели, как футболистка сыграла рукой.
Марадона в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против команды Англии отметился двумя забитыми мячами, один из которых забил рукой - один из самых известных и скандальных моментов в истории чемпионатов мира. Этот эпизод известен как "Рука бога". В том году сборная Аргентины стала чемпионом мира.
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