В конце московского дерби ЦСКА - "Спартак" произошел инцидент с участием главного тренера красно-белых Массимо Карреры

Один из болельщиков армейцев, находясь за скамейкой запасных "Спартака", кинул в функционера пластиковый стаканчик с прозрачной жидкостью, сообщает "Чемпионат.com".

"Спартак" обыграл в московском дерби ЦСКА. Встреча прошла на домашнем стадионе армейцев и завершилась со счетом 2:1.

"Спартак" занимает первую позицию в турнирной таблице, увеличив отрыв на 10 очков от ЦСКА, который расположился на второй строчке, сообщает Rusfootball.info.