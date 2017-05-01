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Фанат ЦСКА после дерби со "Спартаком" бросил в Карреру стакан с жидкостью
В конце московского дерби ЦСКА - "Спартак" произошел инцидент с участием главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
Один из болельщиков армейцев, находясь за скамейкой запасных "Спартака", кинул в функционера пластиковый стаканчик с прозрачной жидкостью, сообщает "Чемпионат.com".
"Спартак" обыграл в московском дерби ЦСКА. Встреча прошла на домашнем стадионе армейцев и завершилась со счетом 2:1.
"Спартак" занимает первую позицию в турнирной таблице, увеличив отрыв на 10 очков от ЦСКА, который расположился на второй строчке, сообщает Rusfootball.info.
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