РФС накажет «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков

«Я находился на трибуне и смог почувствовать весь дискомфорт от такого поведения болельщиков. Судья останавливал матч, фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать встречу, таким образом, подложив свинью клубу», — приводит слова чиновника ТАСС.

Вместе с тем функционер отметил, что московское дерби в футбольном плане получилось достойным и оправдало ожидания по накалу и количеству моментов.

«К сожалению, поведение фанатских трибун смазало все впечатление. Сделаем выводы, будут приниматься жёсткие меры, мы будем давать свои рекомендации по наказанию клубов за такое поведение болельщиков», — заявил Маркин.

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РФПЛ.