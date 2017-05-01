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РФС накажет «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков
Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин, присутствовавший на матче 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком», заявил, что клубы будут наказаны за поведение болельщиков, которые могли сорвать встречу.
«Я находился на трибуне и смог почувствовать весь дискомфорт от такого поведения болельщиков. Судья останавливал матч, фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать встречу, таким образом, подложив свинью клубу», — приводит слова чиновника ТАСС.
Вместе с тем функционер отметил, что московское дерби в футбольном плане получилось достойным и оправдало ожидания по накалу и количеству моментов.
«К сожалению, поведение фанатских трибун смазало все впечатление. Сделаем выводы, будут приниматься жёсткие меры, мы будем давать свои рекомендации по наказанию клубов за такое поведение болельщиков», — заявил Маркин.
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РФПЛ.
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