Президент РФ Владимир Путин провёл в воскресенье хоккейную тренировку на олимпийском стадионе "Шайба", куда он приехал после сочинского этапа "Формулы-1", передаёт корреспондент РИА Новости.

В тренировке по приглашению главы государства принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли, который в эти дни выступает в Сочи с циклом гостевых лекций для детей, обучающихся в образовательном центре "Сириус".