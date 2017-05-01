Двукратный чемпион СССР по футболу назвал форварда «Спартака» богом

«Зе Луиш просто бог! Как он помогал своим партнёрам, как тащил мяч вперёд! На месте защитников за такого форварда сзади я был бы готов биться. Артём Ребров отразил пару «мёртвых» мячей. Денис Глушаков Романом Зобниным как всегда выиграли всё в опорной зоне. Квинси Промес плохо играть не умеет. Да практически все действовали на уровне. А если кто-то ошибался, то партнёры подстраховывали», — рассказал Хидиятуллин в интервью RT.

Также эксперт объяснил, почему Массимо Каррера в перерыве заменил забившего мяч Луиса Адриано на Зе Луиша.

«С одной стороны этот ход выглядел странно, а с другой Каррера не мог выпустить в старте обоих. Тогда получается нужно было бы сажать на скамейку Промеса или Ивелина Попова , отдавшего две результативные передачи. А Луис Адриано не сыграл бы как болгарин, проделавший огромный объём работы. Это грамотная тактика Карреры», — добавил Хидиятуллин.

Помимо этого двукратный чемпион СССР признался, что не понимает причин судьбоносной ошибки Виктора Васина , позволившей Денису Глушакову забить победный мяч.

«Спартак» обыграл ЦСКА в рамках 26-го тура со счётом 2:1 и увеличил отрыв от армейцев в турнирной таблице до десяти очков.