Болельщиков «Спартака» почти два часа не выпускали со стадиона

Болельщиков московского «Спартака» после финального свистка в дерби с ЦСКА почти два часа не выпускали со стадиона «ВЭБ Арена», на котором прошла встреча 26-го тура российской Премьер-Лиги.

«Нас выпустили через 1 час 44 минуты – рекорд РФПЛ», — говорится в «твиттере» «Фратрии».

Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Благодаря этому успеху лидирующий в турнирной таблице чемпионата «Спартак» за четыре тура до конца турнира увеличил отрыв от идущих на втором месте «армейцев» до 10 очков.