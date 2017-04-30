Футбольный матч 26-го тура чемпионата России между столичными ЦСКА и "Спартаком" был приостановлен на три минуты из-за дыма от зажженных файеров фанатами армейцев, передает корреспондент ТАСС.

На 55-й минуте встречи болельщики ЦСКА зажгли файеры, из-за чего образовалась завеса дыма. Судья матча Владислав Безбородов принял решение приостановить матч.

Встреча проходит на "Арене ЦСКА" в Москве.