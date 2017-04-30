Виталий Кличко прокомментировал поражение Владимира в поединке с Джошуа

Мэр Киева и чемпион мира по боксу Виталий Кличко прокомментировал поражение его младшего брата Владимира в бою с британцем Энтони Джошуа

«То, что произошло — это жизнь. Так бывает. Это был бой гладиаторов. Два лучших бойца в мире встретились на ринге. Владимир доминировал и имел все шансы победить. Но что случилось, то случилось», — заявил Виталий Кличко. Его слова передает сайт мэра Киева.

После поражения Владимира Кличко некоторые эксперты заявили, что ему пора уходить из бокса. Однако проигравший спортсмен не исключил, что будет участвовать в поединке-реванше.

Виталий Кличко отметил, что поддержит любое решение брата, которое тот скоро примет.

«Владимир сказал сегодня, что сделает заявление о том, что будет дальше. Я поддержу любое его решение. Признаться, намного легче самому выходить на ринг, чем стоять как секундант во время поединка», — заявил Кличко.

Мэр Киева также отметил превосходную форму британца Энтони Джошуа.

Напомним, что в 11-м раунде боя за звание чемпиона мира британский боксёр Энтони Джошуа «разрушительным апперкотом» послал Владимира Клико в нокаут.