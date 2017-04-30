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Энтони Джошуа готов предоставить Владимиру Кличко бой-реванш
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версия Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) британец Энтони Джошуа заявил, что готов предоставить незамедлительный бой-реванш украинцу Владимиру Кличко.
«Я знал, что противостоять мне будет новый Владимир Кличко, который будет пытаться доказать себе самому и всем вокруг, чего он стоит. Но я преследую те же цели. Я ждал такого оппонента, как он. Я не против провести с ним ещё один поединок, если он хочет того же», — приводит слова Джошуа The Sun.
Также британский чемпион назвал отличия между собой и соотечественником Тайсоном Фьюри.
«Сейчас я знаю, что могу нокаутировать любого соперника, но я не стану переворачивать столы и устраивать скандалы на пресс-конференциях. Я не такой человек. Привык всё доказывать в ринге», — добавил Джошуа.
Британский боксёр Энтони Джошуа одержал победу нокаутом над украинцем Владимиром Кличко в 11-м раунде чемпионского боя.
Ранее промоутер Пакьяо Боб Арум заявил, что Владимиру Кличко следует завершить карьеру.
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