Энтони Джошуа готов предоставить Владимиру Кличко бой-реванш

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версия Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) британец Энтони Джошуа заявил, что готов предоставить незамедлительный бой-реванш украинцу Владимиру Кличко

«Я знал, что противостоять мне будет новый Владимир Кличко, который будет пытаться доказать себе самому и всем вокруг, чего он стоит. Но я преследую те же цели. Я ждал такого оппонента, как он. Я не против провести с ним ещё один поединок, если он хочет того же», — приводит слова Джошуа The Sun.

Также британский чемпион назвал отличия между собой и соотечественником Тайсоном Фьюри

«Сейчас я знаю, что могу нокаутировать любого соперника, но я не стану переворачивать столы и устраивать скандалы на пресс-конференциях. Я не такой человек. Привык всё доказывать в ринге», — добавил Джошуа.

Британский боксёр Энтони Джошуа одержал победу нокаутом над украинцем Владимиром Кличко в 11-м раунде чемпионского боя.