Полузащитник «Ливерпуля» забил ударом через себя с 12 метров

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан забил мяч в ворота «Уотфорда» в матче 35-го тура между чемпионата Англии. Видео появилось в Twitter-аккаунте Joe Crann.

В добавленное к первому тайму время Лукас Лейва выполнил навес в район одиннадцатиметровой отметки, а Джан пробил в касание через себя. Мяч пошел в ближнюю девятку, а вратарь не успел среагировать на удар.

Гол оказался единственным в матче. Благодаря этой победе «Ливерпуль» набрал 69 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. «Уотфорд» с 40 очками располагается на 13-й строчке.