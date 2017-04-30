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Фанаты болгарского ФК «Левски» забросали тренеров софийского ЦСКА петардами и камнями

Фанаты ФК «Левски» забросали тренеров софийского ЦСКА камнями
Фото:
Фанаты болгарского «Левски», в ходе проигранного матча плей-офф чемпионов первенства Болгарии с софийским ЦСКА, забросали тренерскую скамейку соперников петардами и камнями.
Об этом информирует болгарское издание Dnes.
В результате беспорядков пострадали три члена тренерского штаба ЦСКА: незначительные повреждения глаза в следствие брошенной в него петарды получил помощник тренера ЦСКА, ещё в двух ассистентов попали камни.
Софийский ЦСКА разгромил «Левски» со счётом 3:0 в матче плей-офф чемпионов первенства Болгарии по футболу.
Ранее сообщалось, что болельщик напал на футбольного комментатора во время матча чемпионата Италии.
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Болгария Спорт
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