Американский велогонщик скончался после падения на этапе «Тура Хилы»

Американский велогонщик Чад Янг, выступавший за команду Axeon Hagens Berman, скончался в результате падения на этапе гонки «Тура Хилы».

Об этом информирует официальный сайт команды Axeon Hagens Berman.

21-летний спортсмен упал на одном из известных своей сложностью и травмоопасностью спусков трассы. В результате полученных тяжёлых травм головы, Янг скончался в больницу в пятницу, 29 апреля в окружении своей семьи и близких.

«Мы потеряли друга, товарища и члена семьи. Я не могу найти слов, чтобы выразить всю свою боль от этой потери. Я благодарен судьбе за то, что знал его и имел возможность разделить его страсть к велогонкам», — говорится в заявлении генерального менеджера команды Акселя Меркса.