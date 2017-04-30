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Американский велогонщик скончался после падения на этапе «Тура Хилы»
Американский велогонщик Чад Янг, выступавший за команду Axeon Hagens Berman, скончался в результате падения на этапе гонки «Тура Хилы».
Об этом информирует официальный сайт команды Axeon Hagens Berman.
21-летний спортсмен упал на одном из известных своей сложностью и травмоопасностью спусков трассы. В результате полученных тяжёлых травм головы, Янг скончался в больницу в пятницу, 29 апреля в окружении своей семьи и близких.
«Мы потеряли друга, товарища и члена семьи. Я не могу найти слов, чтобы выразить всю свою боль от этой потери. Я благодарен судьбе за то, что знал его и имел возможность разделить его страсть к велогонкам», — говорится в заявлении генерального менеджера команды Акселя Меркса.
Ранее сообщалось, что трёхкратный олимпийский чемпион конькобежец Свен Крамер получил перелом левой ключицы, упав в ходе велогонки.
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