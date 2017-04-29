Шарапова оценила своё выступление на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова , совершившая возвращение в теннис после 15-месячной дисквалификации, оценила своё выступление на представительном турнире в немецком Штутгарте.

«Если бы в начале недели кто-то сказал мне, что я дойду до полуфинала на турнире в Штутгарте, то сделал бы меня невероятно счастливой. Я очень довольна своим выступлением в Германии», — приводит слова Шараповой французское издание AFP.

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова, вернувшаяся в теннис после 15-месячной дисквалификации, в полуфинале турнира в Штутгарте уступила французской теннисистке Кристине Младенович.

Ранее Шарапова заявила, что не считает усталость причиной поражения от Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте.