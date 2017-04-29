«Бавария» в пятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Вольфсбург" в 31-м туре чемпионата Германии по футболу и в пятый раз подряд завоевала главный трофей бундеслиги.

За три тура до конца мюнхенцы набрали 73 очка и досрочно завоевали титул чемпионов Германии. У идущего следом "Лейпцига" в активе 63 балла.

"Бавария" становится чемпионом Германии на протяжении последних пяти лет. Всего на счету мюнхенского клуба стало 27 чемпионских титулов, что является рекордом турнира.