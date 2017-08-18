КРАСНОДАР, 18 августа. / ТАСС /. Незасчитанный арбитрами матча Лиги Европы гол, забытый «Краснодаром» в ворота «Црвены Звезды», сложно было не заметить. Такое мнение журналистам высказал футболист краснодарского клуба Виктор Классон

В четверг «Краснодар» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:2. На 58-й минуте встречи полузащитник Михайло Ристич пробил из-за штрафной площади в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и вылетел обратно в поле. Арбитры встречи посчитали, что гола не было.

"Там был очевидный гол, сложно было его не увидеть. Но я не знаю, насколько финальный результат отличался бы, если бы гол засчитали", — сказал шведский полузащитник.

"Эту встречу мы сыграли гораздо лучше, чем предыдущие, несмотря на то, что «Црвена Звезда» была сильнее наших прошлых соперников. При том хорошо, что мы одержали победу, хоть и минимальную. В Белграде нам будет очень сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы победить", — отметил футболист.

Ответный матч команд пройдет 24 августа в Сербии.