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ТАСС

Роналду побил рекорд результативности шести сильнейших футбольных чемпионатов

Роналду стал лучшим бомбардиром основных чемпионатов Европы
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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду побил общий рекорд результативности шести ведущих национальных футбольных чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии, Португалии и Франции).
В победном матче 35-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:1) португальский форвард забил 367-й мяч в 483 играх, проведенных в национальных первенствах. Он превзошел достижение англичанина Джимми Гривза (366 голов в 528 играх).
Ранее Роналду выступал в лиссабонском "Спортинге" и английском "Манчестер Юнайтед". Он является трехкратным чемпионом Англии, чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии стал чемпионом Европы (2016).
Дважды форвард становился обладателем "Золотого мяча" (2008, 2016), вручаемого еженедельником France Football, "Золотого мяча ФИФА" (2013, 2014) и четыре раза - обладателем "Золотой бутсы" (2008, 2011, 2014, 2015), которая вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран Европы по итогам сезона.
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Испания Спорт
Реал Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду
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