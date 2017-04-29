Московское "Динамо" стало чемпионом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после гостевой победы над "Кубанью" со счетом 1:0 в рамках 34-го тура первенства.

Бело-голубые продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 17 игр. Последний раз столичный клуб проиграл 15 октября в гостевом матче с воронежским "Факелом" (1:2).

За четыре тура до финиша "Динамо", ранее обеспечившие себе участие в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2017/18, лидирует в турнирной таблице с 78 очками. Бело-голубые опережают ближайшего преследователя, "Тосно", на 12 очков, однако даже при равенстве очков по завершении турнира по дополнительным показателям опередят клуб из Ленинградской области.

В следующем матче "Динамо" 6 мая дома сыграет с воронежским "Факелом". "Кубань", занимающая 11 место, в этот же день проведет гостевую встречу с калининградской "Балтикой".