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Московское "Динамо" стало чемпионом ФНЛ
Московское "Динамо" стало чемпионом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после гостевой победы над "Кубанью" со счетом 1:0 в рамках 34-го тура первенства.
Единственный мяч забил Иван Темников (90).
Бело-голубые продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 17 игр. Последний раз столичный клуб проиграл 15 октября в гостевом матче с воронежским "Факелом" (1:2).
За четыре тура до финиша "Динамо", ранее обеспечившие себе участие в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2017/18, лидирует в турнирной таблице с 78 очками. Бело-голубые опережают ближайшего преследователя, "Тосно", на 12 очков, однако даже при равенстве очков по завершении турнира по дополнительным показателям опередят клуб из Ленинградской области.
В следующем матче "Динамо" 6 мая дома сыграет с воронежским "Факелом". "Кубань", занимающая 11 место, в этот же день проведет гостевую встречу с калининградской "Балтикой".
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