Главные события у вас в почте
Шнуров сравнил «Зенит-Арену» со «Звездой Смерти» из «Звёздных войн»
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров в рамках интервью RT сравнил стадион «Зенит-Арена» со «Звездой Смерти» из космической саги «Звёздных войн».
«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею «Звезды Смерти», её верхнюю часть, из «Звёздных войн». Под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем, — заявил Шнуров RT.
Ранее Шнуров посвятил стихотворение выборам во Франции.
Оставить комментарий