Шнуров сравнил «Зенит-Арену» со «Звездой Смерти» из «Звёздных войн»

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров в рамках интервью RT сравнил стадион «Зенит-Арена» со «Звездой Смерти» из космической саги «Звёздных войн».

«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею «Звезды Смерти», её верхнюю часть, из «Звёздных войн». Под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем, — заявил Шнуров RT.

Ранее Шнуров посвятил стихотворение выборам во Франции.