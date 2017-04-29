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Шнуров сравнил «Зенит-Арену» со «Звездой Смерти» из «Звёздных войн»

Шнуров сравнил «Зенит-Арену» со «Звездой Смерти»
Фото:
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров в рамках интервью RT сравнил стадион «Зенит-Арена» со «Звездой Смерти» из космической саги «Звёздных войн».
«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею «Звезды Смерти», её верхнюю часть, из «Звёздных войн». Под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем, — заявил Шнуров RT.
Ранее Шнуров посвятил стихотворение выборам во Франции.
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Санкт-Петербург Спорт
Сергей Шнуров
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