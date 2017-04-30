Кличко прокомментировал поражение в чемпионском бою с Джошуа

Украинец Владимир Кличко прокомментировал поражение от британца Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. Его слова приводит Sky Sports.

«Сегодня победил лучший боксер. Это был зрелищный поединок, в котором оба соперника не избегали боя. Энтони был лучше меня, и я огорчен тем, что у меня сегодня не получилось. Я планировал быть сильнее него, но не удалось. Отдаю дань уважения Энтони, мне понравился поединок. Очень хотел, чтобы руку подняли мне, но он встал, вернулся в бой и выиграл титулы», — заявил Кличко.

Ранее 29 апреля 41-летний украинец проиграл 27-летнему британцу техническим нокаутом в 11-м раунде. Кличко дважды на протяжении раунда побывал в нокдауне, а после очередной серии попаданий Джошуа рефери остановил бой.

Это поражение стало для Кличко пятым в профессиональной карьере. В его активе 64 победы (53 нокаутом). Джошуа остается непобежденным, он одержал 19 побед в 19 поединках (все — нокаутом).