Владимир Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа в чемпионском бою

Украинский боксер Владимир Кличко проиграл британскому спортсмену Энтони Джошуа нокаутом в чемпионском бою в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бой состоялся на стадионе "Уэмбли. В 11-м раунде британский боксер нокаутировал Кличко и одержал победу.

Эта победа стала 19-й в карьере Джошуа. Британец, который пока не проиграл ни одного боя, нанес Кличко 5-е поражение в 69 боях.