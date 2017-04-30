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Владимир Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа в чемпионском бою
Украинский боксер Владимир Кличко проиграл британскому спортсмену Энтони Джошуа нокаутом в чемпионском бою в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Бой состоялся на стадионе "Уэмбли. В 11-м раунде британский боксер нокаутировал Кличко и одержал победу.
Эта победа стала 19-й в карьере Джошуа. Британец, который пока не проиграл ни одного боя, нанес Кличко 5-е поражение в 69 боях.
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