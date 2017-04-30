Президент РФ Владимир Путин вручил главный приз за победу в Гран-при России "Формулы-1" гонщику команды "Мерседес" финну Вальтери Ботасу. Глава государства также поздравил и обменялся рукопожатиями с занявшими второе и третье места пилотами "Феррари" Себастьяном Феттелем и Кими Райконненом.

Путин приезжал на все гонки "Формулы-1" в Сочи, которые проводятся здесь с 2014 года. По итогам предыдущих Гран-при он также вручал кубок победителю.