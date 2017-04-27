Мутко рассмешило расследование Франции по ЧМ-2018

«Если у правительства Франции есть деньги на то, чтобы проводить расследование заявок на чемпионаты мира, это, наверное, богатая страна. И интересы Франции, наверное, затронуты. Это смешно уже выглядит, не надо обращать внимания на все эти публикации», — заявил Мутко.

27 апреля французское издание Le Monde сообщило, что прокуратура страны проводит предварительное расследование коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе касающееся процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.