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Мутко рассмешило расследование Франции по ЧМ-2018
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что прокуратура Франции проводит расследование законности выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Слова чиновника в четверг, 27 апреля, приводит «Р-Спорт».
«Если у правительства Франции есть деньги на то, чтобы проводить расследование заявок на чемпионаты мира, это, наверное, богатая страна. И интересы Франции, наверное, затронуты. Это смешно уже выглядит, не надо обращать внимания на все эти публикации», — заявил Мутко.
27 апреля французское издание Le Monde сообщило, что прокуратура страны проводит предварительное расследование коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе касающееся процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
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