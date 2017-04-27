The Sun назвал беспорядки на матче «Динамо» с «Шахтёром» расизмом в России

Британские СМИ опубликовали видео бесчинства фанатов киевского «Динамо». Журналисты озаглавили ролик «Расизм в России». Курьезный заголовок опубликовала газета The Sun

Столичная украинская команда проводила матч с донецким «Шахтером». На трибуне ультрас был растянут баннер «100% белый». Фанаты были одеты в белые балахоны наподобие тех, что носили члены расистской организации «Ку-клукс-клан».

Ранее издание The Mirror опубликовало статью, в которой кулачные бои на Масленицу обозреватель называл тренировкой российских футбольных ультрас.