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The Sun назвал беспорядки на матче «Динамо» с «Шахтёром» расизмом в России

The Sun назвал беспорядки на матче «Динамо» с «Шахтёром» расизмом в России
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Британские СМИ опубликовали видео бесчинства фанатов киевского «Динамо». Журналисты озаглавили ролик «Расизм в России». Курьезный заголовок опубликовала газета The Sun.
Столичная украинская команда проводила матч с донецким «Шахтером». На трибуне ультрас был растянут баннер «100% белый». Фанаты были одеты в белые балахоны наподобие тех, что носили члены расистской организации «Ку-клукс-клан».
Ранее издание The Mirror опубликовало статью, в которой кулачные бои на Масленицу обозреватель называл тренировкой российских футбольных ультрас.
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Киев Спорт
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