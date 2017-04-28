Корейских лыжников дисквалифицировали за пиво

Ассоциация лыжного спорта Южной Кореи дисквалифицировала четырех лыжников за употребление алкоголя во время Азиатских игр 2017 года. Об этом сообщает Inside the Games.

По словам самих спортсменов, каждый из них выпил по две банки пива. Как отмечает портал,лыжники подверглись столь суровому наказанию, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов на других международных соревнованиях.

Зимние Азиатские игры 2017 года проходили в японском Саппоро с 19 по 26 февраля. Южнокорейские лыжники завоевали три медали, в том числе золото в мужском спринте.

С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. В программу включены шесть новых дисциплин, исключены две. Таким образом, общее число дисциплин на Играх-2018 составит 102.