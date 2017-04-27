Сенатор пригрозил Шараповой судом из-за приписываемого им романа

Сенатор Антон Беляков пообещал подать в суд на российскую теннисистку Марию Шарапову в случае, если она откажется публично опровергнуть информацию о приписываемом им романе. Слова чиновника в четверг, 27 апреля, приводит «Национальная служба новостей».

«Более десяти лет желтая пресса и вполне респектабельные издания с настойчивостью, достойной лучшего применения, перепечатывают лживые сведения о моем якобы имевшем местом скандальном романе с Шараповой. Зачем Мария участвует в подогревании публичного интереса к этой скандальной истории — неизвестно», — заявил Беляков.

В 2014 году об их романе писали «Аргументы и факты». По информации издания, Беляков и Шарапова жили вместе, но разошлись после обращения спортсменки в суд — она якобы обвинила чиновника в домашнем насилии.

26 апреля Шарапова обыграла итальянку Роберту Винчи в матче первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3. Этот матч стал для россиянки первым после двухлетней дисквалификации за употребление мельдония. В октябре 2016-го Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения, в итоге она провела вне корта в общей сложности 15 месяцев,.