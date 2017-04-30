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Советский спорт

Кафельников поздравил Дзюбу с чемпионством «Спартака»

Кафельников поздравил футболиста «Зенита» с чемпионством «Спартака»
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Экс-первая ракетка мира, многолетний болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оригинально отреагировал на победу красно-белых в матче с ЦСКА (2:1).
«Артема Дзюбу от души с чемпионством Спартака», - написал Кафельников в своем твиттере.
Напомним, форвард сборной России, воспитанник «Спартака» Артем Дзюба с 2015 года играет за «Зенит». Ранее в течение долгого времени права на игрока принадлежали красно-белым.
После победы над ЦСКА отрыв «Спартака» от ближайшего преследователя в чемпионате России увеличился до 10 очков.
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Владивосток Москва Спорт
Спартак Зенит
Евгений Кафельников Артем Дзюба
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