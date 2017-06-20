После России Роналду ждет тюрьма

Одному из лучших футболистов современности, Криштиану Роналду, который в эти дни выступает за сборную Португалии на Кубке конфедераций и активно готовится к встрече с Россией в среду, угрожает тюремный срок в Испании. Правоохранительные органы этой страны обвиняют выдающегося спортсмена в уклонении от уплаты налогов на общую сумму €14,7 млн в период 2011–2014 годов. Якобы нелегальные операции удалось провернуть путем создания общественной организации.

Цифра не самая серьезная для 32-летнего Роналду, за один лишь прошлый год заработавшего порядка €93 млн.

Однако если вина португальца будет доказана в установленном порядке, по испанскому законодательству ему грозит семилетнее заключение в местах лишения свободы.

В связи с открывшимися обстоятельствами нападающий вроде бы твердо решил покинуть мадридский «Реал», благо предложений у него хватает: суперзвезду будут счастливы видеть в своих рядах богатейшие и успешнейшие клубы планеты – французский «Пари Сен-Жермен», немецкая «Бавария», английский «Манчестер Юнайтед», представители китайской лиги.

Серьезным препоном к смене места работы может стать принципиальная позиция руководства «Реала», которое, мягко говоря, не горит желанием отпускать своего лидера и, вероятно, намерено уладить ситуацию, не прибегая к радикальным мерам. По словам президента «Королевского клуба» Флорентино Переса, который в минувший понедельник был переизбран на этот пост, прописанная в трудовом договоре сумма отступных за Роналду в настоящий момент составляет €1 млрд. Понятно, что такие траты не потянут даже могущественные шейхи, владеющие «ПСЖ».

Над злоключениями известного заносчивостью и пафосом Роналду уже вовсю шутят в футбольном мире. Так, резонансный скандал разгорелся вокруг высказываний успешного в прошлом игрока «Баварии» и сборной Германии Мехмета Шолля в эфире телеканала ARD.

«Если Роналду и вправду виновен, его посадят. Думаю, в тюрьме он получит звание «Мисс Сентябрь», — попытался сострить эксперт, моментально нарвавшись на осуждающие комментарии и подозрения в нетолерантности.

По информации Cope, португалец прямо пожаловался на судьбу наставнику «Реала» Зинедину Зидану, который позвонил Роналду в Россию в надежде уговорить его все-таки остаться в Мадриде. «В Испании со мной обращаются как с преступником даже журналисты», — печально резюмировал нападающий.

По мнению известного португальского агента Паулу Барбозы, Криштиану мог воспользоваться опытом других впавших в немилость налоговых органов игроков – своего бывшего партнера по «Реалу» и соотечественника Рикарду Карвалью и аргентинца Хавьера Маскерано из «Барселоны», которые оплатили штраф и остались на свободе. Однако Роналду на такие меры не пошел.

31 июля, меньше чем через месяц после финала Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге, ему предстоит предстать перед испанским судом.

По мнению юриста Давида Капианидзе, реальный арест Роналду все же остается маловероятным, хотя власти Испании и держат курс на привлечение всех неплательщиков к жесткому наказанию. Эксперт полагает, что в конечном итоге строгая Фемида ограничится штрафом.

«С одной стороны, в Испании сейчас проводится достаточно жесткая налоговая политика и власти держат курс на привлечение к суровой ответственности всех неплательщиков налогов, — уточнил собеседник «Газеты.Ru». –

С другой стороны, в данном случае возможность тюремного заключения кажется очень маловероятной. Пока неизвестны все детали дела, сложно говорить о его перспективах, однако, скорее всего, Роналду отделается штрафом.

К тому же уже сейчас говорят о том, что умысла у спортсмена не было, что открывает возможности для того, чтобы он отделался легким наказанием».

Компетентные органы страны в последнее время действительно взялись за известных персон спорта с удвоенной энергией. В прокуратуре завели дело на бывшего главного тренера «Реала» Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «МЮ». Этого португальца подозревают в сокрытии налогов на более скромную сумму – «всего» €3,3 млн. Очевидно, речь идет о периоде работы специалиста в стане «сливочных», который приходится на 2010-2013 годы.

По данным испанских СМИ, в 2011 году «Особенный» коварно утаил 1,6 млн, а в 2012-м – 1,7. Сообщается, что Моуринью представлял необходимые декларации, но намеренно включил в них не полные сведения о доходах от права публикации собственного изображения в рекламе в целях получить «незаконную выгоду».

«Ситуация с Моуринью не сильно отличается от дела Роналду, — подчеркнул Капианидзе. — Шансов на то, что он будет приговорен к реальному лишению свободы, немного. Однако многое будет зависеть от того, какие доказательства невиновности Моуринью сможет представить сторона защиты.

Если будет доказана неумышленная форма вины, то Моуринью грозит значительный штраф. Если же суд признает его виновным в умышленном преступлении, то возможно и назначение наказания в виде лишении свободы, хотя и вызывает большие сомнения, что он действительно будет его отбывать».

Ранее аналогичные проблемы имел главный конкурент Роналду в праве называться лучшим игроком эпохи Лионель Месси. Еще в июне 2013 года на миниатюрного аргентинца из «Барселоны» и его отца Хорхе завели дело по обвинению в неуплате налогов на общую сумму свыше €4,1 млн в 2006-2009 годах.

После длительного разбирательства, уже в текущем году младшего и старшего Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно и штрафу в €2 и 1 млн соответственно.

В то же время в Германии, где налоговые законы не в пример суровее, реального срока за решеткой не удалось избежать всесильному боссу «Баварии» Ули Хенессу. В марте 2014 года чемпион мира (1974) и Европы (1972) в составе Бундесманншафт получил 3,5 года за сокрытие налогов на сумму €27,2 млн. В «местах не столь отдаленных» он пробыл в итоге чуть меньше двух лет, освободившись в феврале 2016-го по УДО. Причем уже в ноябре он был вновь избран президентом родного клуба, получив 98,5 голосов. То есть, подмоченная репутация нисколько не сказалась на авторитете легендарного менеджера.

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