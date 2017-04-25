Немецкое издание Bild намерено бойкотировать Кубок конфедерации-2017, который пройдет в России. Об этом сообщается на сайте газеты

«(Футбольный турнир – прим. Рамблер) может быть использован Путиным как собственное шоу, подобно Олимпиаде 2014 года в Сочи, ведь российские власти вводят цензуру для иностранных журналистов», - говорится в публикации.

Материал опубликован под заголовком «Bild бойкотирует турнир Путина». Заметка проиллюстрирована снимком российского президента. В издании возмущены требованием организаторов турнира писать только о спортивном турнире.

«Журналист, который не может сообщить все, что он видит, не журналист, а пропагандист», - добавляет автор публикации.

Кубок конфедерации-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. В соревнованиях примут участие сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Камеруна. Во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Bild не публиковал результаты российских спортсменов в связи со скандалом с допингом.