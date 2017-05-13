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Фанаты «Спартака» выбежали на поле после первого матча клуба в статусе чемпиона

Фанаты «Спартака» выбежали на поле после матча с «Амакаром»
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Болельщики московского «Спартака» прорвались на поле после матча 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Фанаты клуба выбежали на поле после финального свистка, чтобы поздравить футболистов с чемпионством, которое «Спартак» завоевал 6 мая.
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